Venezuelas visepresident fnyser av USAs narkostempel

– Jeg anser dette ynkelige og råtne angrepet som en anerkjennelse av min posisjon som en antiimperialistisk revolusjonær, skrev El Aissami på Twitter etter at det amerikanske sanksjonene ble kjent.

El Aissami regnes som president Nicolas Maduros kronprins. Sanksjonene føyer seg inn i rekken av strider mellom Venezuelas sosialistregjering og erkefienden Washington.

USAs finansdepartement anklager El Aissami og hans kollega, forretningsmannen Samark Jose Lopez Bello, for å drive narkosmugling i stor skala.

Kokain til Mexico

Sanksjonene innebærer at deres amerikanske bankkontoer er frosset. I tillegg får de innreiseforbud til USA.

Ifølge USA har El Aissami, mens han var innenriksminister og guvernør i delstaten Aragua, beskyttet og ført tilsyn med store forsendelser av kokain fra Venezuela til Mexico og USA.

Han skal ha fått betalt av den venezuelanske narkobaronen Walid Makled Garcia for å beskytte forsendelsene, som han ifølge Washington koordinerte med det mexicanske narkokartellet Los Zetas.

Hyllest til Chávez

– La oss ikke la disse skammelige provokasjonene distrahere oss. Vårt hovedanliggende er å ledsage Nicolás Maduro i gjenreisingen av økonomien, tvitret El Aissami.

El Aissami fulgte opp med en hyllest av Hugo Chávez.

Maduros nevøer dømt

Saken er bare den siste av flere amerikanske anklager mot sentrale skikkelser i den venezuelanske regjeringen.

I november i fjor ble to av Maduros nevøer dømt i en føderal domstol i New York for narkosmugling. Den nåværende innenriksministeren, hærgeneral Nestor Reverol, ble dessuten tiltalt i USA i august samme år for kokainsmugling.

Vide fullmakter

42 år gamle El Aissami ble Maduros visepresident i januar i år. Som minister under tidligere president Chávez ble han kjent for å føre en kamp mot landets narkotikagjenger.

Senere har El Aissami hjulpet Maduro i kampen mot Venezuelas politiske opposisjon. Tidligere i vinter ga presidenten ham fullmakt til å beslaglegge eiendom og godkjenne ministres budsjetter.

Venezuela er inne i et økonomisk mareritt med matmangel og hyperinflasjon, i stor grad forårsaket av fallende oljepriser. Maduros popularitet har i løpet av krisen falt til 20 prosent.