William og Kate venter sitt tredje barn sammen.

- De kongelige høyheter Duke and Dutchess of Cambridge er svært glade over å kunne informere om at Dutchess of Cambridge venger deres tredje barn, kunngjør Kensington Palace mandag, melder Sky News.

Du kan lese hele offentliggjøringen nederst i saken.

Det blir også informert om at Kate føler seg kvalm om morgenen, slik hun også gjorde under de to tidligere graviditetene, og at hun derfor må avlyse offentlige oppdrag.

Fra tidligere har paret prins George (4) og prinsesse Charlotte (2).

De to giftet seg i april 2011.

Ifølge pressemeldingen er dronning Elizabeth svært glad over utsikten til å få nok et oldebarn.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4. september 2017