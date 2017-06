Video fra Trumps første kabinettmøte gikk viralt - nå har Chuck Schumer lagd en parodi

ANNONSE

Mandag samlet president Donald Trump kabinettet til sitt første møte, med TV-kameraene til stede.

I etterkant har møtet fått mye medieoppmerksomhet, hovedsakelig av to årsaker: Trumps uttalelse om egen suksess som president og måten kabinettmedlemmene deretter, i tur og orden, hyllet presidenten på.

Se et klipp fra kabinettmøtet her:





Ikke fått gjennom nye lover



Møtet er omtalt av en rekke internasjonale medier, som CNN, The Guardian, Washington Post og New York Times.

- Aldri før har en president, med noen få unntak, fått gjennom mer lovgivning og fått gjort mer enn meg, uttalte Trump foran kabinettmedlemmene.

Ifølge CNN er ikke dette sant. Trump har signert en rekke presidentordrer, men har ikke fått gjennom nye lover i kongressen. Et eksempel er det såkalte innreiseforbudet, som har blitt avvist av flere domstoler, og er dermed stanset. Helsereformen fikk ikke nok støtte og han mangler fortsatt pengene til å bygge muren mot Mexico.





- En kjærlighetsfest



Det som likevel får mer oppmerksomhet enn Trumps uttalelse, er kabinettmedlemmenes introduksjonsrunde.

CNN omtaler møtet som «det rareste kabinettmøtet noensinne», The New York Times beskriver det som en «kjærlighetsfest», The Guardian skriver at «kabinettet bytter på å overøse Trump med komplimenter» og The Telegraph skriver at «Trumps første kabinettmøte blir en ros-festival».

Her er noen av uttalelsene fra kabinettmedlemmene:

- Dette er det største privilegiet i livet mitt, å være visepresident til en president som holder ord overfor det amerikanske folk, sa visepresident Mike Pence.

- Jeg tar av meg hatten for deg, sa energiminster Rick Perry, og roset Trump for å ha trukket USA ut av Parisavtalen.

- Vi takker deg for muligheten og velsignelsen til å tjene din agenda, sa stabssjef i Det hvite hus, Reince Priebus.

- Jeg kan ikke takke deg nok for privilegiet du har gitt meg og lederskapet du har vist, sa helse- og omsorgsminister, Tom Price, som beskrev det som «en ære» å lede departementet under Trump.

DONALD TRUMP samlet kabinettet til sitt første fulltallige møte mandag.



Parodierer møtet



Kabinettsekretæren til Barack Obama, Chris Lu, er en av de som reagerer på Trumps kabinettmøte. På Twitter skriver han dette:

«Jeg ledet 16 kabinettmøter under Obamas første periode. Kabinettet fikk beskjed om å ikke rose Obama opp i skyene. Han ville ha ærlige råd, ikke smiger,» skriver Lu.

I ran 16 Cabinet meetings during Obama's 1st term. Our Cabinet was never told to sing Obama's praises. He wanted candid advice not adulation — Chris Lu (@ChrisLu44) June 12, 2017

Chuck Schumer, som er senator i New York for Det demokratiske parti, har lagd en parodi på Trumps kabinettmøte.

Videoen er delt på Twitter, og er i skrivende stund retweetet over 31.000 ganger og likt av nærmere 80.000.

«FANTASTISK møte med den beste staben i verdens historie!!!» skriver Schumer.



Har du sett denne populære videoen?