VIDEO: Her stikker hun av med politibilen

En 33 år gammel kvinne ble arrestert for butikktyveri, men ga seg ikke med det.

NEW YORK (Nettavisen): Den heller pinlige episoden skjedde i Texas lørdag. Hvem av partene den var mest pinlig for – kvinnen eller politiet – skal være uskrevet her.

Politibetjenter fra Lufkin rykket ut etter en 911-telefon om en mulig butikktyv i en Ulta Beauty-butikk. De fikk tak i den mistenkte, en 33 år gammel kvinne fra Pollok, og plasserte henne i baksetet av politibilen iført håndjern og sikkerhetsbelte.

Mens politiet gjennomsøkte kvinnens bag på jakt etter tyvgods, klarte kvinnen å vri seg løs fra både håndjernene og sikkerhetsbeltet. Hun så seg rundt og konkluderte med at ingen hadde oppdaget henne, før hun klatret inn igjennom et lite vindu og kom seg til førersetet.

Så stakk hun av med politibilen.

Dermed startet en intens jakt, som pågikk i 23 minutter og nådde fart på 160 kilometer i timen. Ifølge ABC News kunne politiet se at hun forsøkte å få løs en hagle som var mekanisk låst til bilen.

Jakten tok slutt i Zavalla, etter at en annen patruljebil fikk stanset kvinnens farefulle ferd gjennom en taktisk biljaktmanøver som førte til at hun mistet kontroll over kjøretøyet.

Kvinnen ble fraktet til fengsel, hvor hun nå sitter i påvente av konsekvensene.

Biltyveriet og den påfølgende jakten ble fanget på film, og lagt ut på Facebook av politiet i Lufkin. Der har man nå startet en intern etterforskning av episoden.