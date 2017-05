Viktig seier for Merkel i delstatsvalg

ANNONSE

Det konservative partiet CDU ligger an til å få 33 prosents oppslutning, ifølge prognosene som er utført for flere TV-kanaler.

Sosialdemokratiske SPD ser ut til å ha fått 31 prosent i valget søndag. Det er partiets dårligste resultat i Nordrhein-Westfalen noensinne.

– Dette er en vanskelig dag for sosialdemokratene, og en vanskelig dag for meg personlig. Jeg kommer fra delstaten der vi i dag gikk på et sviende nederlag, sa Schulz til tilhengere i Berlin søndag kveld.

Det antas at resultatet i Nordrhein-Westfalen, den tyske delstaten med størst befolkning, kan gi en viktig pekepinn om utfallet av valget på ny nasjonalforsamling til høsten.

En bastion

Schulz oppfordrer sine tilhengere til å løfte blikket og rette innsatsen inn mot høstens valg. Han peker på at Frankrikes nye president Emmanuel Macron lå bak på meningsmålingene fem måneder før det franske valget.

– I dag er han president, sier Schulz.

Nordrhein-Westfalen har i flere tiår vært en viktig sosialdemokratisk bastion, og mange industriarbeidere og innvandrere er bosatt her. Delstaten har vært styrt av SPD nesten sammenhengende siden 1966.

Meningsmålinger før valget viste imidlertid at CDU lå jevnt med SPD. På enkelte målinger hadde høyresiden et forsprang.

Kort oppsving

SPD fikk et kraftig oppsving på meningsmålingene da Schulz ble utpekt som statsministerkandidat i januar. Schulz var tidligere president i EU-parlamentet, og det er han som får ansvaret for å styre landet hvis SPD og venstresiden vinner valget på ny nasjonalforsamling.

Men etter det første oppsvinget har SPD tapt flere delstatsvalg, og oppslutningen på målingene har igjen sunket. Valget i Nordrhein-Westfalen kan være enda et tegn på at entusiasmen for Schulz er dalende.

De grønne, som inntil nå har styrt Nordrhein-Westfalen sammen med SPD, gjorde det også dårlig i valget søndag. Prognosene tyder på at bare 6 prosent av stemmene gikk til det tyske miljøpartiet.