Vil skille seg fra Anthony Scaramucci: - Deidre er ikke fan av Trump

Anthony Scaramucci, Trumps nyutnevnte kommunikasjonsdirektør, og kona Deidre Ball går fra hverandre, melder Page Six.

Scaramucci skapte tidligere denne uken overskrifter for å ha gått til angrep på kommunikasjonsstaben ved Det hvite hus. Nå sier flere kilder til Page Six at kona Deidre har fått nok av hans stadige forsøk på å komme nær president Trump, og at hun derfor velger å søke om skilsmisse.

- Deidre har forlatt ham og søkt om skilsmisse. Hun likte det fine livet deres på Wall Street og huset deres på Long Island, men ikke den vanvittige verdenen i D.C. Hun er lei av hans voldsomme ambisjoner, og har fått nok, sier en kilde.

Paret har vært sammen siden 2011, og har to barn sammen.

En annen kilde sier at paret har kranglet over hans lojalitet til Trump.

- Deidre er ikke fan av Trump, og hun har ikke akkurat vært veldig støttende overfor Anthony og hans ønske om å komme seg inn i Det hvite hus, sier kilden.

