Vindkast med orkan styrke i Florida

USAs nasjonale orkansenter (NHC) melder om vind med orkan styrke i Florida. Orkanen Irma kommer stadig nærmere delstaten.

Vindkast på opptil 52 meter per sekund – 190 kilometer i timen – er registrert i Florida, melder nyhetsbyrået AP. Irma er ventet å nå Florida om få timer. 170.000 boliger og forretninger er uten strøm. NHC opplyser at Irmas retning fortsetter å styre mer mot vest – noe som betyr at orkanens øye ikke vil ramme Miami og Tampa. Klokken 6 norsk tid ble det meldt at feriebyen St. Petersburg er ventet å bli det første stedet i Florida orkanen treffer. Deretter er prognosene at den vil treffe Clearwater før den beveger seg innover i landet.

For øyeblikket betegnes Irma som kategori 3, men den kan øke i styrke som følge av det varme vannet i Mexico-gulfen og bli oppgradert til kategori 4. Det er den nest kraftigste kategorien.

USAs president Donald Trump advarer folk mot den voldsomme stormen og ber alle komme seg unna før den når land.

– Ekstremt farlig

Trump sier eiendommer kan erstattes, men ikke liv, og at sikkerheten må komme først. Videre sier presidenten at nasjonen sørger over dem som har omkommet i orkanen. Trump legger også til at landet er så godt forberedt som man kan være.

Guvernør i Florida, Rick Scott oppfordrer folk til å være tålmodige og ikke vende tilbake til hjemmene sine før lokale myndigheter gir grønt lyst.

– Irma er fortsatt en ekstremt farlig orkan. Det er ikke for sent å komme seg bort fra Florida Keys!!! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitret USAs nasjonale meteorologiske institutt lørdag.

Minst 20 døde

Alle innbyggere i Florida er bedt om å forberede seg på å forlate området. Det bor over 20 millioner mennesker i delstaten. Også flere hundre tusen i nabodelstaten Georgia må evakuere.

I kjølvannet av Irma herjer orkanen Jose. Søndag morgen bekreftet Frankrikes meteorologiske institutt at de allerede rammede øyene Saint Martin og Saint Barts slapp unna med mindre skader fra Jose enn først antatt.

Minst 20 mennesker har mistet livet siden Irma først fikk landkjenning på Barbuda onsdag. Ni av dem på den franske delen av Saint Martin, og fire på hver av de amerikanske og britiske Jomfruøyene.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?

Se meldingene fra National Hurricane Center om orkanene her: