Voldshissing på nettet i Israel etter soldatkjennelse

Den ene personen er ifølge politiet en mann i Jerusalem som skal ha lagt ut et innlegg på Facebook der han oppmuntrer til vold mot de tre dommerne som kjente soldaten Elor Azaria (20) skyldig i drap. Han er ventet å bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, opplyser politiets talsmann Micky Rosenfeld.

Politiet har også pågrepet en 22 år gammel kvinne fra byen Kiryat Gat etter at hun la ut et lignende innlegg, men hun er løslatt på betingelse av at hun holder seg unna Facebook de 30 neste dagene.

Overvåker nettet

Israelsk politi varsler at de vil fortsette å overvåke sosiale medier og slå ned på trusler og innlegg som egger til vold i forbindelse med Azaria-saken.

Saken har skapt stor splittelse i Israel etter at militærpolitiet besluttet å reise tiltale mot soldaten som skjøt og drepte en såret palestiner som lå ubevæpnet på bakken i mars i fjor.

Drapet, som skjedde på den israelskokkuperte Vestbredden, ble filmet og senere offentliggjort av en israelsk menneskerettsgruppe.

At soldaten nå er kjent skyldig i drap, har fått israelske nasjonalister til å rase mot landets forsvar, som de anklager for å ha stukket en av sine egne i ryggen.

– Fulgte normen

Mens en rekke politikere har sagt seg uenig i kjennelsen og statsminister Benjamin Netanyahu krever at Azaria benådes, peker den liberale avisen Haaretz i en analyse på at Azaria langt fra er den eneste soldaten som har tatt livet av palestinere som ikke utgjorde noen fare da de ble drept.

Blant lignende episoder er drapet på en palestinsk kvinne i Hebron i september 2015. Også hun lå på bakken etter å ha blitt skutt av israelske soldater på langt hold fordi hun holdt en kniv. Mens hun lå på bakken fortsatte de å skyte mot overkroppen hennes, men saken ble aldri etterforsket av militærpolitiet.

Ifølge innbyggere i Hebron var det dette drapet som utløste bølgen av angrep utført av såkalte palestinske ensomme ulver mot israelere.

Avgjørende filmsnutt

Haaretz nevner flere andre lignende episoder og konkluderer med at den eneste grunnen til at Azaria ble stilt for retten, var at drapet ble filmet, noe som gjør det umulig å bortforklare.

Den 21 år gamle palestineren som ble drept av Azaria, hadde sammen med en annen palestiner vært involvert i et knivangrep som endte med at en israelsk soldat ble lettere såret. Den ene palestineren ble drept momentant, mens den andre ble såret.

21-åringen, som lå urørlig på bakken med utstrakte armer, ble deretter skutt i hodet fra kloss hold av den israelske sanitetssoldaten.