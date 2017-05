Voldtektsoffer kuttet penisen av overgriper

ANNONSE

Til tross for strengere lover mot seksuelle overgrep, er voldtekt av kvinner et stort problem i India.

En sak der en kvinne kuttet penisen av overgriperen har fått stor oppmerksomhet i India. Den øverste offisielle lederen i staten Kerala, øverste minister Pinarayi Vijayan, kaller den 23 år gamle kvinnens handling for «heroisk».

Den 54 år gamle mannen var en bekjent av familien. Han var en hellig mann som hadde besøkt familien i mange år fordi jentas far var kronisk syk.

Tidligere voldtektssak i India: Jente (16) ble gjengvoldtatt og brent til døde

SKRYTER AV KVINNEN: Den øverste ministeren i staten Kerala, Pinarayi Vijayan, sier at kvinnens handling var heroisk.

Ringte politiet



I følge 23-åringen, som studerer juss, har mannen benyttet husbesøkene til å voldta henne, og skal ha gjort det i åtte år. Den unge kvinnen skal ha fortalt moren at hun ble misbrukt av mannen, men moren fortsatte å invitere den hellige mannen inn i deres hjem.

Politioffiser F Sparjan Kumar forteller, i følge The Independent, at kvinnen rømte fra familiens hjem fredag, da mannen forsøkte å voldta henne. Hun ringte da politiet.

Da mannen kom tilbake senere på kvelden, og igjen forsøkte å voldta henne, så fant hun en kniv og kuttet av mannens penis.

Tidligere voldtektssak i India: Dødsdom for sju etter voldtekt og drap i India

SYKEHUSET: Mannen ble fraktet til Thiruvananthapuram Medical College der han nå er operert.

Reddet ikke penisen



Mannen ble fraktet til sykehus. Sykehuset opplyser i en uttalelse at en 54 år gammel mann fra Kollam ble innlagt klokken 12.39 am lørdag med penisen kuttet 90 prosent av. Det var ingen måte å sy den på igjen, men leger fikk stoppet blødningene og operert slik at mannen kunne urinere.

Delstatens minister, Pinarayi Vijayan, lovpriset offerets heltemot, og sa at hennes angrep på voldtektsmannen var «en heltemodig og sterk handling», skriver Times of India.

Politiet har nå opprettet straffesak mot mannen, og vurderer også å sikte moren fordi hun ikke lyttet til datteren, men åpnet hjemmet for overgriperen.