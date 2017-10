Wall Street åpner i pluss igjen

Nå snakkes det om 23.000-grensen på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Standard & Poor 500 har steget sju dager på rad og er på sitt høyeste punkt noensinne. De tre siste dagene har også både Nasdaq og Dow Jones satt rekorder.

De tre store børsindeksene starter også torsdagen i pluss, og ser dermed ut til å øke sine toppnoteringer. Dow Jones var opp 0,11 prosent, Standard & Poor 500 0,21 prosent og Nasdaq 0,26 prosent en halvtimes tid etter åpning.

Dow Jones har steget hele seks prosent bare siden starten av juli, altså på tre måneder. Standard & Poor 500 har gått opp 5,5 prosent i samme periode, mens Nasdaqs oppgang de siste tre månedene er hele 7,6 prosent.

Nå snakkes det om 23.000-grensen for Dow Jones, som i skrivende stund ligger på 22.689,78 poeng. Det er ikke så unaturlig, ettersom den industritunge indeksen har økt med over 1300 poeng siden juli.

Market Watch påpeker at dersom Dow Jones passerer 23.000 poeng, vil indeksen notere seg for sin fjerde strake tusenpoengsøkning over de siste tolv månedene, noe som ifølge WSJ Market Data Group vil være første gang i dens 120-årige historie.

Oppgangen tilskrives optimisme rundt president Donald Trumps skatteplan. Færre reguleringer vil gi større handlerom og forventning om økt inntjening for børsnoterte selskaper.

Siden Trumps valgseier i november i fjor har Dow Jones gått opp 24 prosent, Nasdaq 26 prosent og Standard & Poor 500 19 prosent. Dow Jones har forbedret topprekorden sin hele 44 ganger, ifølge Market Watch. Det er det meste siden 2013, da den satte rekord 53 ganger.

Nasdaq har satt 52 rekorder, noe som er det meste på ett år siden 1999, da det ble 61.

BØRSEN går fra rekord til rekord etter at Donald Trump ble president i USA.

I et intervju tidligere i år, ga økonomiforfatteren og den tidligere Wall Street-bankmannen William D. Cohen president Trump ros for å fokusere på deregulering.

- Han gjør helt rett i å fjerne de omfattende reguleringene som har forfulgt de store bankene på Wall Street og også mindre, lokale banker, etter finanskrisen i 2008. Dette er et fundamentalt område som mine ellers likesinnede liberale venner bommer grovt på. Liberale mener at alle aspekter av Trumps politikk er frastøtende, og det skjønner jeg. Han er frastøtende. Samtidig har han hovedsakelig helt rett i hvordan finansindustrien og Wall Street bør reformeres, sa Cohen til Nettavisen.

