Washington Post: Forsøk på å opprette hemmelig kanal mellom Trump og Russland

Møtet ble arrangert på Seychellene cirka 11. januar, ni dager før Trump ble innsatt som president, skriver avisa Washington Post.

Vert for møtet var De forente arabiske emirater. Den russiske utsendingen er ikke navngitt, men omtales som en person med nær forbindelse til president Vladimir Putin.

Det hvite hus sier at Trump ikke var klar over møtet og at Prince ikke hadde noen rolle i overgangsteamet til Trump. En talsperson for Prince avviser opplysningene.

Prince er en kjent amerikansk forretningsmann og tidligere offiser. Han er grunnleggeren av sikkerhetsselskapet Blackwater og er bosatt både i USA og Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, ifølge Wikipedia.

Ifølge kildene til Washington Post ble møtet holdt for blant annet å undersøke hvorvidt Russland kunne overtales til å kutte samarbeidet med Iran, deriblant i Syria.

Prince har ikke hatt noen offisiell rolle under Trumps valgkamp eller i perioden fra han ble valgt til han ble tatt i ed. Men han støttet Trumps valgkamp med 250.000 dollar (over 2 millioner kroner), og han skal også ha presentert seg som en uoffisiell utsending overfor ledere i De forente arabiske emirater.

Prince har også forbindelser til Trumps nære rådgiver Stephen K. Bannon, og hans søster Betsy DeVos er Trumps utdanningsminister.

