Washington Post: Russere brukte Facebook-annonser for å skape splittelse i USA

Facebook-annonsene som russiske aktører kjøpte for å påvirke valgkampen i USA, utnyttet splittelse i folkets syn på rase og religion, skriver Washington Post.

Tidligere denne måneden opplyste Facebook at selskapet har avdekket at et såkalt troll-selskap hadde kjøpt over 3.000 annonser. Annonsene ble bestilt av falske kontoer knyttet til Russland. Facebook skal de kommende ukene legge fram annonsene for Kongressen i forbindelse med granskingen av Russlands innblanding i valgkampen.

The Washington Post har snakket med folk som har kjennskap til innholdet i annonsene. De forteller om russiske interesser med tung kunnskap til sosiale skillelinjer i USA. Kildene viser til reklame som fremmer afroamerikaneres rettigheter, blant dem bevegelsen Black Lives Matter, og kildene viser også til andre annonser der de samme gruppene fremstilles som en politisk trussel.

Den russiske kampanjen sendte dermed motstridende budskap til ulike brukergrupper, ved å utnytte Facebooks muligheter for målretting av budskap basert på politiske og demografiske faktorer. Kampanjen spilte ikke bare på rasespørsmål, men prøvde også å skape splid mellom religiøse grupper. Eksempelvis fremmet noen annonser støtte fra muslimske kvinner til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

I Sovjet-tiden brukte myndighetene i Kreml lignende taktikker for å påvirke rasemotsetningene i USA, ifølge Washington Post. Da var imidlertid verktøyet avisannonser og flygeblader. Målet, da som nå, skal ha vært å få budskapet til å fremstå som om det kom fra politiske aktivister i USA.

– President Vladimir Putin har en formening om at vårt samfunn ikke er perfekt, at vårt demokrati ikke er noe bedre enn hans, så det vil i Kremls øyne være av interesse å se amerikanerne havne i konflikt over store sosiale saker, sier Michael A. McFaul, en tidligere amerikansk ambassadør til Russland og som nå leder Freeman Spogli Institute ved Stanford University.

