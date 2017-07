Washington Post: Sessions skal ha diskutert valget med Kisljak

Den russiske ambassadøren til USA skal ha sagt at han diskuterte valget med justisminister Jeff Sessions da de to møttes i 2016, ifølge The Washington Post.

Avisen siterer anonyme amerikanske tjenestemenn som beskriver å ha hørt utkast av ambassadør Sergej Kisljaks beskrivelser av møtet med Sessions.

Sessions var i 2016 Donald Trumps rådgiver for utenrikspolitikk. I juni måtte han forsvare seg i en høring i Senatets etterretningskomité etter påstander om at han hadde diskutert det amerikanske presidentvalget med den russiske ambassadøren. Sessions kalte anklagene «en forferdelig og avskyelig løgn».

Justisdepartementets talskvinne Sarah Isgur Flores sier Sessions står ved sin forklaring om at han ikke hadde noen samtale med russiske tjenestemenn om det amerikanske valget.

Ifølge kildene skal Kisljak ha fortalt sine russiske overordnede at dette temaet ble diskutert. Ifølge avisen skal to av møtene Kisljak hadde med Sessions i 2016 ha blitt avlyttet av amerikansk etterretning.

Trump gikk hardt ut mot Sessions denne uken og sa at han aldri ville ha utnevnt ham hvis han hadde visst at han ville erklære seg inhabil og ikke lede Russland-granskingen.

Presidenten benytter seg lørdag av Twitter for å kommentere saken, som han omtaler som en ny «etterretningslekkasje fra Amazon Washington Post».

«Disse ulovlige lekkasjene, som Comeys, må stoppe», skriver Trump, med henvisning til den sparkede FBI-sjefen James Comey.

Comey har innrømmet at han via en venn lekket opplysninger om samtalene mellom han selv og Trump, få dager etter at han ble sparket i mai i år.

