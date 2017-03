WikiLeaks: CIA har omfattende hackingverktøy til rådighet

ANNONSE

WikiLeaks publiserte tirsdag den til nå største mengden dokumenter som skal komme fra CIA.

Wikileaks-grunnlegger Julian Assange hevder dokumentene er den største mengden materiale som er kommet om og fra CIA, og at det er langt mer enn det som kom med Snowden-avsløringene, skriver Independent.

- Enorm hackingkapasitet



– Denne usedvanlige samlingen, som omfatter flere hundre millioner linjer med kode, gir tilgang til hele CIAs hackingkapasitet, skriver WikiLeaks i en pressemelding.

WikiLeaks advarer mot at blant annet journalister kan være en målgruppe for CIA ved at både iPhone- og Android-telefoner kan infiseres.

CIAs hackingavdeling, som formelt tilhører Center for Cyber Intelligence (CCI) hadde ved nyttår over 5.000 registrerte brukere og har utviklet over 1.000 hackingverktøy, ifølge WikiLeaks.

- Eget NSA



– Omfanget er så stort at CIAs hackere ved utgangen av 2016 hadde brukt mer kode enn det som trengs til å styre hele Facebook. CIA hadde på et vis utviklet sitt eget NSA, men med enda mindre forklaringsplikt og uten å måtte svare offentlig på budsjettets omfang, heter det.

CIAs verktøy er ifølge WikiLeaks laget for å kunne utnytte en rekke produkter som Apples iOS-plattformer, Googles Android-plattform og Microsofts Windows-plattform. Fjernsynsapparater fra Samsung kan utnyttes til avlytting, heter det videre.