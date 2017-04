Xi ber Trump trå varsomt overfor Nord-Korea

ANNONSE

Det amerikanske hangarskipet Carl Vinson nærmer seg nå Koreahalvøya, samtidig med at det ryktes at Nord-Korea planlegger en ny atomprøvesprengning denne uka, kanskje alt tirsdag som er årsdagen for grunnleggelsen av landets hær.

Trump-administrasjonen har advart ledelsen i Pyongyang og sier at de forbeholder seg retten til å svare på det de oppfatter som provokasjoner, om nødvendig militært. Anonyme kilder i Trump-administrasjonen forsikrer imidlertid at USA ikke planlegger bruk av militærmakt.

Truer med atomkrig

Nord-Korea anklager Trump for å skape en «ekstremt farlig situasjon» i regionen og truer med å slå hardt tilbake.

– Nord-Korea vil svare på en krig med en total krig, en atomkrig, het det i en kunngjøring fra nordkoreansk UD før helga.

Kina, som regnes som en av Nord-Koreas få allierte, understreker at de er sterkt imot Nord-Koreas atomvåpenprogram, men advarer samtidig amerikanerne mot å trappe opp konflikten. Det var budskapet da president Xi Jinping mandag ringte Trump.

– Kina håper at partene kan vise tilbakeholdenhet og avstå fra handlinger som ytterligere kan bidra til å øke spenningen på Koreahalvøya, sa Xi, ifølge det statlige kinesiske kringkastingsselskapet CCTV.

– På jakt etter bråk

Trumps svar på oppfordringen fra den kinesiske presidenten er ikke kjent. De to diskuterte også Nord-Korea tidligere i måneden, både da Xi besøkte Trump i Florida og i en telefonsamtale etterpå.

Den forrige telefonsamtalen kom etter at Trump tvitret følgende: «Nord-Korea er på jakt etter bråk. Hvis Kina bestemmer seg for å hjelpe, ville det være flott. Hvis ikke, vil vi løse problemet uten dem!»

Trump diskuterte mandag også Nord-Korea med Japans statsminister Shinzo Abe, som slutter helt opp om hans skarpe retorikk overfor landet.

– Det nordkoreanske atomvåpen- og rakettproblemet er en ekstremt alvorlig trussel, ikke bare mot verdenssamfunnet, men også mot vårt land, sa Abe etter samtalen med Trump.

Provoserende handlinger

– Vi er helt enige om i fellesskap å be om tilbakeholdenhet fra Nord-Korea, som gang på gang gjentar farlige og provoserende handlinger, fortsatte den japanske statsministeren.

– Vi fortsetter det tette samarbeidet med USA, opprettholder et avansert varslings- og overvåkingssystem og inntar en fast holdning, sa Abe.

Sør-Korea støtter også USAs tøffe linje mot Nord-Korea. Forsvarsdepartementet i landet tror nabolandet i nord planlegger en «strategisk provokasjon».

Statsminister Hwang Kyo-ahn har bedt det sørkoreanske forsvaret om å være i beredskap i tilfelle noe slikt skulle skje.