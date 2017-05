Ydmyk Macron vil forene franskmennene

ANNONSE

Det var en svært ydmyk 39-åring som holdt sin første tale som nyvalgt president søndag kveld.

Les reaksjonene: Europeiske ledere jubler over Macrons seier i Frankrike

– Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger, sa Macron, som gjentok noen av sine viktigste programposter

-Europa og verden forventer at vi skaper nytt håp, en fredeligere verden og en verden som er mer rettferdig, sa den nyvalgte presidenten.

– Oppgaven som venter oss er enorm, og den oppgaven starter i morgen. Da skal vi starte styrkingen av demokratiet og økonomien vår. Da vil jeg trenge dere, sa Macron.

– Jeg vil bekjempe den splittelsen som er en trussel mot Frankrike. Jeg vil tjene dere med ydmykhet, sa Macron, vel vitende om at nesten 11 millioner av hans landsmenn hadde stemt på Nasjonal fronts Marine Le Pen.

Les også: Valgdagsmåling viser overlegen seier til Macron

I sin tale lovet Macron også å bekjempe terrorisme, både nasjonalt og globalt.

– Jeg vil også kjempe mot global oppvarming, lovet Macron.

LE PEN: Marine Le Pen, leder for Frankrikes Nasjonal front (FN), gratulerte Macron med seier.

Le Pen gratulerte



Før Macron talte, gikk Marie Le Pen på scenen og gratulert Macron med seieren. Hun takket de 11 millioner franskmenn som har stemt på henne, og sa at de hun vil jobbe for å styrke Nasjonal front ytterligere.

Hollande gratulerte



En av de første til å gratulere Macron, var avtroppende president François Hollande.

-Den klare seieren viser at et stort flertall av våre landsmenn slutter opp om republikkens verdier, og den stadfester vår tilhørighet i EU, sier Hollande, som gir fra seg presidentembetet til Macron 14. mai.

Ekspert: Nå er Hollande gjenvalgt

Den politiske avstanden fra valgvinner Emmanuel Macron til sittende president François Hollande er ikke særlig stor, mener Frankrike-kjenner Raino Malnes.

– Nå er Hollande gjenvalgt, sier Malnes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet, er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden. De er begge to moderate sentrumspolitikere. Marine Le Pen sa i sin tale at velgerne hadde stemt for kontinuitet, og det har hun for så vidt rett i. Dette er kontinuitet, utdyper han.

Statsviteren tror likevel det kan ha symbolsk betydning at Macron ikke kommer fra de etablerte partiene. Macron har i likhet med Hollande bakgrunn fra Sosialistpartiet, men har brutt ut og dannet sin egen sentrumsbevegelse En marche! (På vei!).

– Så gjelder det at han ikke roter bort muligheten, slik Hollande gjorde, sier Malnes.

Nasjonalforsamling i juni



Frankrike skal holde valg til nasjonalforsamling i juni. Der må Macron sikre seg et solid grunnlag hvis han skal klare å bli en effektiv president.

– Han har en veldig ung politisk bevegelse som i de ulike valgkretsene vil konkurrere med politikere som er godt forankret og noen ganger svært populære i sine lokalmiljøer. Det er ikke verdens enkleste oppgave å være nykommer i en slik konkurranse, sier Malnes.

– Men med en såpass klar seier i presidentvalget vil han nok også få mye av den dynamikken som gang på gang har gjort at den som vinner presidentvalget, også får det som trengs i valget til nasjonalforsamling, sier han.