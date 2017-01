Zimbabwe selger elefanter til Kina

ANNONSE

Zimbabwe har enorme økonomiske problemer, og myndighetene sier de må selge ville dyr for å skaffe midler til forvaltning av dyr og natur.

Naturforvaltningsmyndighetene i Zimbabwe vil ikke opplyse hvor mye Kina har betalt for de 35 elefantene, men sier «vi henvender oss til vennligsinnede land for å hente ut verdier fra vårt dyreliv».

Salget av elefantene ble kjent 23. desember da aktivister opplyste at et fly med dyrene om bord var på vei til Kina. Det er ikke kjent om det er snakk om unger eller ungdyr eller om elefantene er voksne individer. Først denne uken bekreftet myndighetene at salget hadde funnet sted.

Elefantene skal ifølge avisen The Guardian til dyreparker i Kina.

Dyrevernsaktivister er svært bekymret for hvordan elefantene får det i Kina.

– Hvorfor ble dette gjort i hemmelighet og kunngjort to uker etterpå? Fordi vi vet at unger blir tatt fra mødrene sine, at de må leve under forferdelige forhold og at ingen vet hva pengene skal brukes til, sier Johnny Rodrigues i dyrevernsorganisasjonen Zimbabwe Conservation Taskforce. (©NTB)