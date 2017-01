Utvalg dropper nordisk «statsborgerskap»

ANNONSE

Velferdsutvalget i Nordisk råd har besluttet å ikke gå videre med forslaget om et felles «statsborgerskap» og personnummer for de nordiske landene.

Utvalget ønsker likevel å fortsette diskusjonen om forslaget i Stockholm i april for å finne en løsning på de stengte dørene man kan møte når man krysser landegrensene i Norden, får NTB opplyst.

Les også: EU-kommisjonen vil la Norge fortsette med midlertidig grensekontroll

Én mulighet som ligger på bordet, er en felles e-identifikasjon, altså en elektronisk ID. En slik identifikasjon vil kunne være en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene.

– Ikke god idé

Forslaget om et fellesnordisk personnummer har vært på høring og ble diskutert i Oslo onsdag.

– Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sa Britt Lundberg til NTB før behandlingen.

Politikeren fra Åland er Nordisk råds president i år.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) gikk derimot ut mot forslaget.

– Jeg tror ikke det er en god idé at en person som har bodd i Sverige hele livet, skal kunne få akkurat de samme rettighetene her i landet over natten. Jeg er skeptisk til at man skal kunne stemme ved et stortingsvalg uken etter man har flyttet til Norge, sa han til NTB før beslutningen var klar.

Leirstein mener forslaget ikke vil løse dagens hindringer, som hvor man har pensjonsrettigheter etter å ha arbeidet i to ulike nordiske land.

Uheldige utslag

Forslagsstillerne nevner flere eksempler på uheldige utslag av dagens ordning, hvor man ikke har et felles personnummer.

En dansk familie som har arbeidet og stiftet familie i Norge, kan ikke umiddelbart melde barna sine inn i en dansk folkeskole, fordi barna ikke har dansk personnummer.

En svensk student som har bodd i Danmark i flere år, har dansk far og dansk samboer, tvinges til å ta seg ekstrajobb for å få dansk studiestøtte.

Det var den såkalte Midtengruppen i Nordisk råd som tok opp spørsmålet. Gruppen samler nordiske sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske partier.

Tilhengerne peker på at tildeling av personnummer først og fremst er en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse. (©NTB)

Les også: Tankesmie nedgraderer USA til «mangelfullt demokrati»