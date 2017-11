Statistikklovutvalget har i oppgave å vurdere Statistisk sentralbyrås virksomhet. Utvalgsmedlem Liv Sannes reagerer på SSB-sjefens hastverk med å omorganisere.

15. desember skal utvalget, som er nedsatt av Finansdepartementet, levere sin rapport om hvordan SSB bør se ut i fremtiden, skriver Klassekampen. Men før utvalget har kommet til en konklusjon har SSB-sjef Christine Meyer, som også sitter i utvalget, informert rundt 25 ansatte i forskningsavdelingen om at de skal overføres til statistikkavdelingen.

– Meyer har grepet inn med en hastegjennomføring av relativt store inngripende endringer for SSBs muligheter til å levere. Det er viktig at lovutvalget får sluttført arbeidet sitt før en vurderer eventuelle endringer av den karakter som nå er satt i gang. Generelt er det positivt at prosessen er sett i bero, sier Sannes, som er nestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO, til avisen.

Meyer var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Sannes mener Meyers påbegynte omorganisering kan gjøre SSBs oppfølging av utvalgets anbefaling vanskelig.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken