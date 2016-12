Uvær gir stengte fjelloverganger og kolonnekjøring

ANNONSE

Kraftig vind, snø og snøfokk fører til stengte fjelloverganger og kolonnekjøring i Sør-Norge. I Trondheim er to hurtigruteskip værfast, og det er varslet store bølger på vestlandskysten i julehelgen.

Julestorm



Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for en rekke fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Når det i tillegg er det meldt om en god del nedbør i lavere strøk, betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betydde stengte fjelloverganger og kolonnekjøring på flere strekninger torsdag.

Ved 22-tiden torsdag var riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 51 over Valdresflya stengt, opplyser Vegvesenet. Også riksvei 7 over Hardangervidda var stengt for personbiler, men åpen for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

På riksvei 7 over Hardangervidda og europavei 134 over Haukelifjell var det sent torsdag kveld kolonnekjøring, mens riksvei 52 over Hemsedalsfjellet ble åpnet for fri ferdsel

Her er våre beste råd for kolonnekjøring! Sjekk video. #TrygtFramSammen https://t.co/iVdesG3UaU — Statens vegvesen (@Presserom) December 22, 2016

Hurtigruten står

Også langs kysten skaper uværet problemer. Hurtigruteskipene Trollfjord og Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim torsdag og fredag, men kapteinene har satt foten ned. Skipene blir i stedet liggende til første og andre juledag. Da gjenopptar de seiling i nordgående retning i henhold til oppsatt rute.

Sent torsdag ble det klart at også Lofoten må ta en julepause. Skipet går sørover til Kristiansund på julaften og blir liggende der til andre juledag, før det igjen bærer nordover.

– Det skjer på et veldig kjipt tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: Akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Sikkerheten går foran alt annet, og vi tar ingen sjanser – heller ikke når det gjelder været, sier Ege.

Hurtigruten ringte torsdag rundt til gjestene med informasjon om den kinkige situasjonen.

Varsler store bølger

I julehelgen er det ventet store bølger på kysten av Vestlandet, opplyser Kystverket torsdag. Mellom Utvær og Stad kan bølgene bli over 20 meter høye, ifølge etaten.

Sammen med BarentsWatch, står Kystverket bak en bølgevarslingstjeneste der folk som vurderer å legge fra kai i julehelgen, selv kan sjekke hvor store bølger som venter dem.

Tjenesten ble torsdag utvidet til å blant annet dekke hele kysten av Vestlandet

Statens Vegvesen gir oss følgende råd før vi legger ut på veien hjem til jul:

Sjekk vær- og føremeldinger, og planlegg turen før du drar.

Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen.

Bruk bilbelte

Sørg for at bilen er i god teknisk stand og at den er pakket riktig.

Stopp og sov hvis du blir trøtt. 15 minutter søvn kan hjelpe mer enn du tror.