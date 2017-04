ANNONSE

Statens vegvesen opplyser at riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol-Aurland stengt på grunn av været. Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær.

Litt før klokken 2 melder Vegvesenet at også fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt.

I nord er riksvei 6 stengt over Saltfjellet.

Alle meldingene gjelder «inntil videre» og det er ikke anslått noe tidspunkt for når de kan åpen igjen.