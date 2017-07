Våknet omgitt av toalettpapir og søppel i Lofoten

Nå ønsker lokalpolitikeren å skattlegge turistene.

(Lofotposten): Ida Gudding Johnsen (V) mener det er svært viktig å legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt.

Stortingskandidaten for Nordland Venstre er for tiden på ferie i Lofoten.

Her har hun selv gjort seg noen erfaringer rundt det å være på reisefot i øyriket med tanke på debatten rundt søppel og tilrettelegging.

Søppel og toalettpapir

Og det på den ikke fullt så trivelig måten.

- Vi hadde en helt fantastisk natt på yttersida ved Grunnførfjorden i telt, men da vi våknet i morges så vi at det lå masse toalettpapir og søppel rundt omkring i området, sier Gudding Johnsen.

I LOFOTEN: Stortingskandidat for Venstre, Ida Gudding Johnsen.

Hun har stor forståelse for at kommunene står overfor en del utfordringer hva gjelder turisme og reiseliv.

- Samtidig ønsker man jo selvfølgelig at turistene skal komme. Derfor er det viktig å tilrettelegge og få fellesgodene på plass, sier Gudding Johnsen.

Les også: I helga måtte bygdefolket plukke bæsj ved grillhytta si

Vil gi mulighet

Stortingskandidaten mener at turistskatt er løsningen på problemet.

- Vi var på besøk i Lofoten i november også, og har lenge løftet problemstillingen. Nå prøver vi å tilrettelegge for at de kommunene som ønsker det skal kunne inneføre turistskatt. Det gir kommunene handlingsrom, og lokalpolitikerne er dem som ser hvor behovet er aller størst, sier Gudding Johnsen.

Et alternativ kan ifølge henne å innføre ekstraavgift på overnattingsplassene i de enkelte kommunene.

- Dette har de gjort flere plasser i Europa med stort turisttrykk. Hensikten er ikke å skissere en løsning, men å gi mulighet til å innføre det, sier hun.

Blogg: - De helsikes turistene

Les mer i Lofotposten: - Vi plukket 15 sekker med søppel

Skal leve av turisme

Videre peker Gudding Johnsen på at det er turisme vi skal leve av i Nordland framover.

- Da må kommunene være i stand til å legge til rette. Spesielt dette med hygiene på toaletter og skilting til dem. Turistene må vite hvordan de kommer fram, og det trenger ikke å koste all verden å sette på plass, sier Gudding Johnsen.

Hun legger til at det for eksempel i Henningsvær er lagt til rette for både servicebygg med toalettfasiliteter og parkeringsplass på en god måte.

Les flere saker fra Lofotposten!