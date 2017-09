Varmerekord i Bergen sent i september

For første gang er det i Bergen målt over 20 grader fem dager på rad så sent i september.

Rekorden ble bekreftet på Florida målestasjon onsdag klokka 12, skriver Bergensavisen og Bergens Tidende.

Da hadde årets september allerede tangert rekorden fra 1965 med fire strake, sene septemberdager med over 20 grader.

Også i 1901 ble det også målt fem dager på rad med over 20 grader, men da startet perioden 21. september, mot årets rekord som er målt mellom 23. og 27. september, opplyser meteorolog Vibeke Thyness til NTB.

Meteorologisk institutt gratulerer på Twitter Bergen med rekorden. Sammen med et bilde av en sol har de lagt ut teksten «Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme …".

Det er en gunstig kombinasjon av et høytrykk over Finland, relativt mild luft over hele landet og solinnstråling som har ført til sommer i slutten av september. For Norges del har det ført til østavind.

– Da får vi fønvind og varme dager her i Bergen. Nord for Stad går det også mot en av de tørreste septembermånedene noensinne, sier klimaforsker Jostein Mamen hos Meteorologisk institutt til Bergens Tidende.

