Varsler kraftig snøfall i Nord-Norge

ANNONSE

Mens store deler av landet kan glede seg over skyfri himmel og temperaturer opp mot et sommerlig nivå den neste uken, må innbyggerne i de tre nordligste fylkene belage seg på mer vintervær i samme periode.

Et lavtrykk som utvikler seg over Øst-Europa på lørdag trekker nemlig nordover sent på lørdag kveld, og kommer opp mot Finnmark fra morgentimene på søndag. Det kan gi snøbyger i alle de tre nordligste fylkene, og nokså mye i enkelte strøk.

Kraftig nordavind

- Dette være vil nok holde på hele søndag og inn mot mandag. Det letter først mandag formiddag, kanskje, opplyser meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo til Nettavisen.

- Men mandag ettermiddag og kveld vil vi få ganske kraftig nordavind som vil gi byger hele veien fra Nordkapp og et godt stykke ned i Nordland, sier hun.

StormGeo-bloggen: Derfor bader vi i sol nå

Nedbøren på mandag vil komme som snø mange steder. De som slipper lettere unna vil få en miks av lettere og tyngre nedbør.

30 centimeter snø på det verste

- Søndag til mandag vil det nok komme opp mot 15 mm nedbør, og fra mandag til tirsdag kan det komme rundt 30 mm i Troms og nord i Nordland. De tallene kan leses som centimetere, dersom nedbøren kommer som snø, sier Villanger.

Dermed råder hun folk i de tre nordligste fylkene til å trosse loven, og vente med å skifte til sommerdekk på bilene. Etter lovboka er 1. mai dagen da man skal ha kvittet seg med vinterdekkene for godt for året.

- Ja, jeg tror jeg vil vente litt, sier meteorologen.

- Og dermed trosse loven?

- Ja, det er nok litt slingringsmonn på den loven, uten at jeg skal si det helt sikkert. Men i og med at vi får dette været nå fra søndag til tirsdag, tror jeg at jeg ville ventet litt med å skifte dekk.

StormGeo-bloggen: Sommerhelg

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jan-Arne Pettersen, sier til iFinnmark.no at bilistene må vurdere dette selv.

– 1. mai står som den lovmessige datoen, men det utvises skjønn. Fram mot 17. mai er den tiden vi kan bli overrasket av snø og glatt veibane, sier han.

Våren kommer

Fra tirsdag av vil høytrykket som gir vårlig og delvis sommerlig vær også bre seg over Nord-Norge. Men meteorologen advarer mot å kle på seg shortsen og bikinien for tidlig:

- Det er fortsatt litt lavtrykk i Barentshavet som kan gi litt nedbør i Troms og Finnmark, og i deler av Nordland, mot slutten av uka også, opplyser Villanger.