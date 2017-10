Varsler potetgull-mangel på New Zealand

Potetbøndene svært hardt rammet.

Et skilt på et supermarked med advarsel om at de kommer til å ha problemer med å fylle opp hyllene med potetgull, har fått oppmerksomhet i New Zealand, skriver BBC.

Store nedbørsmengder det siste året har ødelagt store deler av landets potetavlinger, og ført til at det er høstet færre poteter enn normalt.

Nå advarer potetbønder om at det kan gå mot en mulig potetgull-mangel. Den varslede «krisen» har i sosiale medier blitt kalt The Chipocalypse.

Les også: Peker ut popcorn som ny synder mot tannhelse

En tredjedel ødelagt noen steder

New Zealand - som har vinter når vi har sommer - har vært rammet av vedvarende vått vintervær, noe som har ført til at så mye som en tredjedel av potetavlingene kan ha gått tapt noen steder.

Potetgull er laget med en spesiell type potet fra nordøya på New Zealand. Dette området har blitt ekstra hardt rammet.

Dette fører i tillegg til høyere potetpriser. Organisasjonen Potatoes New Zealand sier at prisen for en kilo poteter allerede har økt fra 1,63 australske dollar til 2,12 australske dollar fra august 2016 til august i år.

Les også: Her er høstens beste og verste chips-nyheter

- Ikke merket det ennå

Skiltet som satte potetkrisen skikkelig på dagsorden, ble senere omtalt som falsk alarm. Det ble uttalt at skiltet ble satt opp ved en feil i en av kjedens butikker, og at de foreløpig ikke har merket noe til at det er chips-mangel.

- Bøndene har opplyst oss om at det kan bli en potensiell potet-mangel på grunn av dårlig vær, men det har ikke påvirket virksomheten vår ennå. Vi jobber med leverandørene våre for å minimere eventuelle konsekvenser av dette, sier en talsperson i Foodstuffs, som eier flere dagligvarekjeder til Newshub.

- Selv om skiltet som satte i gang #chipocalypse sies å ha vært en feil, er det likevel mangel på poteter som brukes til produksjon av potetgull, skriver organisasjonen Potatoes New Zealand på Twitter.

Organisasjonen sier at nye potetavlinger kommer i tide til jul.

Les også: Raser mot Pringles: - Hvilken idiot lagde dette?

Mest sett siste uken