Vaskebjørn snek seg inn i bil og fødte

Bilføreren hadde ingen anelse om at en drektig vaskebjørn hadde sneket seg inn gjennom et knust vindu i bilen hans og funnet seg til rette før han forlot Miami.

Da han skulle tømme flyttebilen ved ankomst i California, oppdaget han mammaen med hennes seks nyfødte, en død og de andre nær døden etter dager uten drikke eller fast føde.

Snikreisen fant sted i september, og senteret WildCare tok hånd om alenemor og babyer etter den tøffe starten på livet. På grunn av omsorgen fra mennesker vil ikke vaskebjørnene være i stand til å overleve i naturen og er nå overført til dyreparken Oakland Zoo til det blir bestemt hvem som skal ta hånd om dem.

