Venstre-leder Trine Skei Grande ble drapstruet - går med voldsalarm

ANNONSE

Høsten 2014 ble det mye debatt etter at Solberg-regjeringen i sitt budsjett vurderte å innføre en avgift for hver plast- eller papirpose. Det skriver VG Nett.

På et folkemøte på Røst onsdag kveld fortalte Grande til de rundt 60 fremmøtte at debatten om avgift på plastposene kostet henne mye frihet.

- Jeg har gått rundt med politialarm siden. Jeg må ha den med hele tiden, men akkurat her ute har jeg slått den litt av, sa Venstre-lederen til VG.

Hun vil ikke utdype, men fortelelr at dette dessverre ikke er det eneste hun har vært utsatt for.

I forbindelse med flyseteavgiften fikk hun så kraftige drapstrusler at det blir rettssak mot vedkommende.

Hun kvier seg for å prate om det, fordi politikere har fått klare råd om ikke å prate om trusler. Men nå som hun antar at det blir en offentlig rettssak, vet hun at det uansett vil komme ut.