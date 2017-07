Venstre over sperregrensen: - Ap gjør oss til hovedfiende

- Med Aps pengemaskineri, med LO i ryggen, mot oss, er dette krevende, innrømmer Venstre-lederen.

Det har vært en tøff vår for Venstre som har kavet under sperregrensen i 11 uker - men tirsdag har de karret seg over, ifølge Poll og Polls.

- Dette er en god start, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen.

- Skiftet strategi



- Pendelen kan ha snudd. Hvorfor?

- Vi har skiftet strategi og er nå opptatt av å vise frem mer enn vår miljøpolitikk. Vi har allerede banket på flere enn 10.000 dører, jeg besøkte 12 byer og 70 bedrifter i forrige uke – og har avlyst sommerferien for å vise at av vi tar dette på alvor, sier hun til Nettavisen.

Hør Nettavisens ferske podcast om Venstre:





- Ap gjøre oss til hovedfiende

- Å avlyse ferien, var det en lett avgjørelse å ta?

-Ja, men det er først 11. september vi får svaret, sier hun.

- Det sies å skrive mye om Venstre, også i Nettavisen gjennom blant annet podcasts. Hva tenker du om det?

- Jeg skjønner at Ap bruker mye energi på oss, beste måten å få Støre som statsminister på, er jo at Venstre havner under sperregrensen. Med min elbil og Ernas buss, kan vi ikke måle oss med det valgkampmaskineriet Ap - med LO i ryggen, har. Men vi skal stå på, sier hun bestemt.

- Men det krevende at Ap gjør oss til hovedfiende når de har budsjetter vi bare kan drømme om.

- Bedre å bli overbeglodd



- Hva synes du om all oppmerksomheten som vies dere?

- Det er faktisk bedre å bli overbeglodd enn å bli oversett.

For en uke siden startet Trine valgturneen med elbilen Renault Zoe hvor hun besøker gründere og bedrifter over hele landet for å høre hvor skoen trykker, hvilke bekymringer som holder dem oppe om natta og hvilke utfordringer/hindringer som står i veien for at de skal vokse og kunne skape enda flere arbeidsplasser. Å løfte gründere, småbedrifter og selvstendig næringsdrivende er en av Venstres kampsaker.

- Jeg får sånn energi av å møte gründere, som heller ikke har ferie. Det er rørende å høre hva mange av dem har å fortelle.

Sommerplanen

I forrige uke møtte Skei Grande 60 til 70 gründerbedrifter og selvstendig næringsdrivende i fire ulike fylker på Østlandet - i 12 ulike byer.

Resten av juli står valgturnè på Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, samt bedriftsbesøk i Oslo/på Østlandet, på agendaen.

Har du sett denne videoen?