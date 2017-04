Venter at det kommer svært mange tiggere de neste ukene

ANNONSE

Bymisjonssenteret Tøyenkirken forventer stor tilstrømming av nye tiggere til Oslo de kommende ukene, skriver Aftenposten.

I påsken har senteret forholdt seg til rundt hundre tiggere, samtidig som mange har vært hjemme på påskeferie.

Virksomhetleder ved bymisjonssenteret Tøyenkirken, Sigmund Ruud, tror det kan komme til å komme hundre nye tiggere.

- De siste årene har vi erfart at vi får en topp nå på forsommeren, så vi forventer at det vil komme svært mange nå i ukene fremover, sier Ruud til Aftenposten.

- Ga uttrykk for at de føler frykt

Ruud så den mye omtalte NRK Brennpunkt dokumentaren «Lykkelandet» sammen med et 30-talls tiggere onsdag. Han sier mange ga uttrykk for at de føler frykt etter å ha sett den.

I dokumentaren avdekket NRK Brennpunkt at det rumenske tiggernettverk i Bergen håver inn millioner av kroner.

Dokumentaren har vakt stor oppsikt, og har blant annet blåst nytt liv i debatten om et nasjonalt tiggeforbud.

- Tiggere reiser hjem til Romania

Onsdag kveld meldte Bergens Tidende at flere tiggere har fortalt at de ikke lenger synes det er trygt å være Bergen.

- I dag har minst elleve personer kjøpt flybilletter hjem til Romania med praktisk hjelp fra ansatte Robin Hood-huset. De sier de synes det er utrygt og ubehagelig å være i Bergen nå, sa daglig leder ved Robin Hood-huset - et møtested for økonomisk vanskeligstilte personer -Marcos Amano, til avisen.