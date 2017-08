Venter snø i fjellet

Sendt ut Obs-varsel.

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel for deler av Troms og hele Finnmark. Det er ventet mye nedbør, og over 600–700 meter over havet blir det trolig snøfall.

Uværet tar fredag med seg store mengder nedbør fra sør og henter inn kald havluft fra nord, ifølge Nordlys.

– Vi har sendt ut Obs-varsel for Troms øst for Lyngsalpene og Finnmark. Her blir det opp mot 40 millimeter nedbør det neste døgnet. Det er et stort nedbørsfelt som trekker vestover, og som vil strekke seg over halve Troms og hele Finnmark, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thynes ved Meteorologisk institutt.

Regnet har inntatt #Finnmark: Tana Bru 14.9 / Pasvik 13 mm så langt.

Været trekker vestover, og vi får gjevnt påfyll det neste døgnet. pic.twitter.com/Yh8HnuIXsP — Meteorologene (@Meteorologene) August 25, 2017

Hun sier at nedbøren sannsynligvis kommer i form av snø på over 600–700 meter over havet.

– Det er sommersesong og mye folk i terrenget. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at denne værtypen vil vare en stund og at det vil komme så store mengder regn at det monner. Det vil ikke være noe særlig å oppholde seg ute i terrenget over tid i slikt vær, sier Thynes.

Ifølge varselet er faren over lørdag ettermiddag.

Lavtrykket som spinner opp i øst bringer skyer og raust med regn til #NordNorge fredag og lørdag. Våtest øst for Lyngsalpan; 30-40mm totalt? pic.twitter.com/1lD9wGSKBN — Meteorologene (@Meteorologene) August 24, 2017

