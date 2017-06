Verdens bredeste fly ute på luftetur

ANNONSE

Milliardæren Paul G. Allen, som var med på å grunnlegge Microsoft, står bak Stratolaunch som har verdens største vingespenn på 117 meter. Til sammenligning har dagens største passasjerfly, Airbus' A380, et vingespenn på snaut 80 meter.

Onsdag trillet Stratolaunch ut av hangaren i Mojave luft- og romfartshavn i ørkenen nordøst for Los Angeles. I første omgang skal de seks drivstofftankene fylles for å forsikre at ingenting lekker. Så skal det testes for vekt og balanse. De som vil se flyet på vingene, må smøre seg med tålmodighet, til 2019 omtrent.

Under planlegging og bygging har det vært reist spørsmål om hvorvidt enorme flyet i det hele tatt vil kunne lette. Gigantflyet veier 227 tonn før man legger til opptil 113 tonn drivstoff og en last på inntil 590 tonn. Flyet triller på 28 hjul på bakken, er satt sammen av deler fra to Boeing 747 og drevet av seks motorer av den typen som brukes i den velkjente jumbojeten. For å ta av trengs det 3,6 kilometer med rullebane, mens vanlige passasjerfly nøyer seg med rundt to kilometer.

Som det framgår av navnet er tanken at Stratolaunch skal kunne bære en til tre romraketter opp i stratosfæren og sende dem ut i rommet derfra. Det skal gjøre det mulig å sende satellitter ut i rommet uavhengig av værforhold lenger nede i luftlagene.

