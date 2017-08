Verdens ledere fordømmer angrepet i Barcelona

Verdens ledere, fra Donald Trump til paven og Vladimir Putin, fordømmer alle angrepet i Barcelona. Også byens kjente fotballspillere er rystet.

– USA fordømmer terrorangrepet i Barcelona, Spania, og vil gjøre alt som er nødvendig for å hjelpe. Vær harde og sterke. Vi elsker dere! skrev president Donald Trump på Twitter etter angrepet torsdag kveld.

Russlands president Vladimir Putin fulgte opp med å be verden samle seg i en kompromissløs kamp mot terror.

Frankrikes president Emmanuel Macron skrev også en melding der han viser solidaritet med Barcelona, og EU-president Donald Tusk skriver at hele Europa står sammen med Barcelona.

Lignende meldinger har kommet fra en lang rekke statsledere i Europa. Også FNs sikkerhetsråd «fordømmer på det sterkeste dette barbariske og feige terrorangrepet».

– Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykke sin dypeste medfølelse og kondolanse overfor ofrenes familier og Spanias regjering. De ønsker de skadde rask bedring, heter det i en uttalelse.

– FN viser solidaritet med den spanske regjeringen i kampen mot terror og voldelig ekstremisme, sier FNs generalsekretær, António Guterres.

– Jeg fordømmer det forferdelige angrepet i Barcelona. Mine tanker går til alle berørte. Vi står samlet i kampen mot terror, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ifølge Vatikanets talsmann Greg Burke er paven meget bekymret over torsdagens angrep. Han følger utviklingen tett og vil be for ofrene og deres familier.

Den spanske kongefamilien har også kommet med en uvanlig krass uttalelse: «De er snikmordere, kriminelle som ikke får terrorisere oss. Hele Spania er Barcelona».

Også fotballklubben Barcelona er rystet av angrepet. Lionel Messi uttalte at folk må avvise enhver voldshandling.

– Det er mange flere av oss som ønsker å leve i en verden i fred, uten hat og hvor respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens, sier han.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!