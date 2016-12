ANNONSE

Fra sent torsdag ettermiddag eller kveld venter Meteorologisk institutt store nedbørmengder. Enkelte steder kan det komme 60 til 100 millimeter på et døgn. Regnværet kommer først til Sogn og Fjordane. Fra fredag morgen når det også midtre og indre strøk nord for Stavanger i Rogaland.

– I Hordaland er det trolig Samnanger og områder i indre strøk av fylket som vil få mest nedbør, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt til NRK.

Fredag og lørdag ventes det periodevis full storm fra sørvest i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Det roer seg til kvelden nyttårsaften, ifølge meteorologene. (©NTB)

