VG: - Jobber med hemmelig avtale for å få French hjem

Representanter for norske og kongolesiske myndigheter skal ha forhandlet fram en avtale om soningsoverføring for dødsdømte Joshua French. Det melder VG.

Avtalen skal ha kommet på plass høsten 2015, men er ennå ikke formelt signert, skriver avisa.

Utenriksminister Børge Brende (H) sier i et brev til Stortinget at en benådning av French ikke lenger er like sannsynlig. Samtidig sier han at Utenriksdepartementet ser på muligheten for overføring av French til Norge på «annet grunnlag».