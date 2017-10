Statsminister Erna Solberg vurderer etter det VG kjenner til, å droppe en egen minister for EU- og EØS-saker – en post hun selv opprettet for fire år siden.

Tre ulike statsråder har hatt ministerposten i løpet av disse få årene, og internt i Høyre har ikke ministerposten vært ansett som noen suksess, ifølge VG.

Porteføljen som i dag hører under EU-minister Frank Bakke-Jensen (H) vil dermed bli lagt tilbake til utenriksministeren.

Det vurderes nå å flytte Bakke-Jensen inn for å erstatte Ine Eriksen Søreide (H), som nå er forsvarsminister. VG skriver videre at det ikke er fattet noen beslutning ennå, men at dette i øyeblikket er det mest sannsynlige scenarioet.

Søreide skal, ifølge avisen, være den foretrukne utenriksministeren etter Børge Brende.

(©NTB)

Mest sett siste uken