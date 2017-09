VG: Trond Giske utpekes som ansvarlig for Aps valgfiasko

Internt i Ap har flere vært frustrert over gjennomføringen av valgkampen, og flere mener nestleder Trond Giske har hovedansvaret for valgfiaskoen, skriver VG.

Det VG beskriver som sentrale kilder i Arbeiderpartiet sier Giske i praksis fungerte som valgkampsjef, og organiseringen av valgkampen betegnes som både «dysfunksjonell» og «et salig kaos» og med uklar kommandostruktur og for mange sjefer.

– Det er den type ting vi må evaluere, også valgkamporganiseringen. Men jeg tror ikke at det er noen vesentlig forklaring på hvorfor vi fikk 27,4 prosent. Jeg tror ikke det er derfor velgerne har sviktet oss, for å si det sånn, sier Giske til avisen.

Giske presiserer at Aps formelle valgkampsjef var Halvard Ingebrigtsen, men understreker samtidig at alle store strategiske beslutninger ble tatt av partiledelsen i fellesskap.

– Felles ansvar

Dagsavisens politiske redaktør Arne Strand, som kjenner Arbeiderpartiet svært godt, er ikke enig i at Giske fortjener noe stempel som syndebukk.

– Nei, det vil ikke jeg si. De tre i toppen har et felles ansvar for det dårlige valget. Støre selvfølgelig som hovedsjef, Giske som hadde valgkampen som sin sak denne gangen og Hadia Tajik som var ansvarlig for programmet. I tillegg har partisekretæren i Ap alltid et stort ansvar i en valgkamp, sier Strand til NRK.

Ap ser ut til å ha fått 800.000 stemmer i stortingsvalget. Nedgangen er på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og partiet mister hele seks mandater på Stortinget.

Partiet har nå startet en grundig selvgransking, men både partileder Jonas Gahr Støre og den andre nestlederen Hadia Tajik understreket tirsdag at lederposisjonen ikke har vært et tema.

Arne Strand tror heller ikke at det blir aktuelt å kaste partilederen.

– Det er en slags samling i bånn, en samling rundt partiledelsen. Ledelsen har et kollektivt ansvar for havariet og ingen av dem peker på hverandre som den hovedskyldige. Jeg tror de har bestemt seg for å gå videre med den ledelsen de har, sier Strand.

– Hvis noen skulle vært kastet, så skulle det vært hele ledelsen, sier Strand.

Avstanden for liten

Dagsavis-redaktøren er imidlertid overrasket over at Ap punkterte så voldsomt på oppløpssiden, men mener partiet ikke har brukt tiden i opposisjon til å vise klar avstand til regjeringen.

– Alt gikk galt. De bommet på sakene. De var dårlige når det gjaldt taktikk og strategi. Det de tapte på var at Senterpartiet og SV gjorde det så godt, sier han.

Strand mener noe av hovedproblemet er at Ap aldri klarte å fange opp misnøyen i distriktene med regjeringens sentraliseringspolitikk.

– Avstanden til den blåblå regjeringen ble for liten. Mange så ikke forskjellen mellom Jonas og Erna, sier han.

