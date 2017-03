Vi er nær biodrivstoff-målet for 2020 – ved hjelp av palmeolje

ANNONSE

Mengden biodrivstoff på norske tanker har steget fra 173 millioner liter i 2013 til 462 millioner liter i fjor. Da lå andelen biodrivstoff på hele 15 prosent, melder NRK. I løpet av de neste tre årene skal vi ytterligere opp til 670 millioner liter, tilsvarende 20 prosent.

Men det vesentligste av biodrivstoffet er ren palmeolje. Og hadde vi fylt hele tanken med det, ville utslippene av klimagasser økt tilsvarende utslippene fra en halv million biler som kjører på fossilt drivstoff, ifølge forsker Bjart Holtsmark i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaken er at det ikke stilles krav til bærekraft og klimagassreduksjon til den delen biodrivstoff som overstiger omsetningskravet på 7 prosent. I tillegg er det norske avgiftssystemet innrettet slik at 1 liter ren palmeolje er billigere enn 1 liter fossil diesel.

– Det er palmeolje som er lettest tilgjengelig, det er også et avgiftsmessig insentiv i Norge for å bruke det, sier kommunikasjonsdirektør i bensinstasjonskjeden Circle K, Pål Heldaas, som framholder at markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeprodukter.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) sier dette var kjent for Stortinget etter forliket som ble inngått i 2015. Regjeringen jobber nå med "korrigerende tiltak", ifølge statsråden. Grunnen til at utviklingen ikke er korrigert tidligere er at man først nå ser konsekvensene av vedtaket.

Helgesen understreker at det stilles bærekraftskrav i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene om opptrapping til 20 prosent biodrivstoff i 2020.

