Videregående skole i Oslo innfører adgangskontroller

Bjørnholt videregående skole har som den første av sitt slag blant Oslo-skolene innført adgangskontroll for elever og ansatte.

– Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss. Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til Aftenposten.

Med det sikter hun til elever fra andre skoler, men også personer og gjenger som bare kommer for å lage bråk.

I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn. Besøkende vil måtte skrive seg inn i resepsjonen.

– Vi har veldig fokus på trygghet i læringsmiljøet for å kunne gi god opplæring til våre elever. Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.

Systemet samler ikke informasjon om elevenes eller ansattes bevegelser. Det er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.

I tillegg til adgangsportene, som allerede er satt opp, er pullerter plassert utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring i området rundt skolen.

Adgangssystemet tas i bruk tidligst om fjorten dager. Bjørnholt videregående skole ligger i Søndre Nordstrand bydel, helt sør i Oslo.