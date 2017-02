Vigdis Hjort og Henrik Nor-Hansen nominert til Nordisk råds litteraturpris

ANNONSE

Vigdis Hjort sier at hun er overveldet over å ha blitt nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hjort er nominert for sin kritikerroste bok "Arv og miljø".

– At romanen nå er nominert til Nordisk råds litteraturpris, i selskap med så mange andre sterke stemmer, er overveldende. Dette er Nordens mest høythengende litteraturpris, og en slik nominasjon er stort for meg, sier Hjort, som for tiden er i London for å lansere sin bok "Et norsk hus".

Hjort er norsk kandidat til Nordisk råds litteraturpris sammen med Stavanger-forfatter Henrik Nor-Hansen, som er nominert for romanen "Termin. En fremstilling av vold i Norge". Nor-Hansen debuterte med romanen "Krater på krater" i 1996, og har også gitt ut flere diktsamlinger.

Skapte debatt

Vigdis Hjorts kritikerroste "Arv og miljø" ble en av fjor høsts mest omtalte bøker. I boka skriver Hjort om incestovergrep fra far og startet en ny debatt om såkalt virkelighetslitteratur. Hjort har selv sagt at hun tar utgangspunkt i ting hun selv har opplevd, men at "Arv og miljø" skal leses som en roman.

– Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger etter utgivelsen av "Arv og miljø". Det har betydd svært mye for meg. Særlig har jeg satt pris på å få så mange personlige hilsener fra lesere som sier boka har vært viktig for dem, sier Vigdis Hjort.

Hun fikk i fjor høst bokhandlerprisen for romanen, som ifølge Cappelen Damm nå er trykket i over 65.000 eksemplarer. Hjort har så langt gitt ut over 30 bøker.

12 nominerte

To forfattere fra hvert av de fem nordiske land er nominert til årets nordiske litteraturpris, i tillegg til en forfatter fra Færøyene og en fra Åland. Blant de mest kjente av de andre nominerte er den danske veteranen Kirsten Thorup, som er nominert for "Erindring om kærligheden".

Litteraturprisen har vært delt ut siden 1962. Formålet med prisen er å øke interessen for nabolandenes litteratur og språk og det nordiske kulturfellesskapet. I fjor gikk prisen til svenske Katarina Frostenson, mens Jon Fosse vant prisen i 2015.

Hvem som får prisen på 350.000 danske kroner blir kjent 1. november. Da deles prisen ut i Finlandiahuset i Helsingfors.

