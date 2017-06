Vil bevæpne norsk politi

ANNONSE

Britisk politi brukte bare åtte minutter fra de ble varslet til terroristene

i London-angrepet var skutt og drept. Per-Willy Amundsen mener

saken aktualiserer bevæpning av politiet i Norge.

Nå mener han helgas terrorangrep i London aktualiserer saken.

«Scenarioet i London viser betydningen av hurtig responstid fra politiets side. Dette aktualiserer også generell bevæpning av politiet», skriver Amundsen i en epost til Klassekampen.

Politiets fellesforbund går enda lengre:

- Vi bør få en generell bevæpning av norsk politi. Definitivt. Nå har vi dessverre sett noen hendelser med tragisk utfall der man ser at responstiden utgjør forskjellen på liv og død, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, til TV 2.

Åpner for at Høyre kan snu

Frp har lenge ivret for å bevæpne norsk politi, men regjeringskollegene i Høyre vært langt mer skeptiske. Nå åpner likevel justispolitiker Hårek Elvenes (H) for at hans parti kan komme til å snu i saken.

- Partiet er ganske delt i spørsmålet og har et nyansert syn i saken. Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap, eller en endring i trusselbildet, tilsier det. Det som må til er at begrunnelsen for generell bevæpning blir så sterk og at et ubevæpnet politi blir for risikabelt i en stadig mer usikker verden, sier han til Klassekampen.

Midlertidig bevæpning avsluttet i april

Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn avsluttet i april 2017 den midlertidige bevæpningen som ble innført etter etter lastebilangrepet i Stockholm og funn av en sprengladning i Oslo palmehelgen.

Bevæpningen ble innført som følge av at situasjonen denne helgen var uavklart og at smitteeffekten er størst den første tiden etter et terrorangrep.

