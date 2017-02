Vil gjøre det lettere å ta kriminelles verdier

ANNONSE

Snart ti år etter at Nokas-ranerne ble dømt til å betale tilbake ransutbyttet, har If Skadeforsikring kun fått inn i underkant av 700.000 kroner av kravet, ifølge NRK.

– Denne saken illustrerer at de slipper for lett unna. Det er viktig fra samfunnet sin side å gjøre det klart og tydelig at forbrytelser ikke skal lønne seg, mener nestleder Anders B. Werp (H) i justiskomiteen på Stortinget til kanalen. Han har bedt justisdepartementet om å gjøre noe med saken.

– Jeg har bedt statsråden om at denne saken skal få høyeste prioritet, sier han.

En ringerunde til de forskjellige politikere i justiskomiteen bekrefter at flere partier ønsker strengere regelverk.

–Det har begrenset verdi å få dom på inndragning hvis man ikke har verktøy som gjør at den dømte faktisk fratas verdiene han har skaffet seg ved kriminalitet. Arbeiderpartiet er positive til å gjøre det enklere å drive inn midler i disse sakene, sier Jorodd Asphjell (Ap).