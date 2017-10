Vil ha OL til Voss og Bergen - oppretter aksjeselskap

Idrettsrådene i Bergen og på Voss har gått sammen, og opprettet et selskap som skal jobbe for å få OL til Hordaland.

Aksjeselskapet er døpt «Idrettens Olympiade AS». I april kunne BA melde at en mulighetsstudie for et Vestlands-OL, utført av Opus i Bergen, var ferdigstilt. Det er denne rapporten selskapet bygger videre på.

– Vi har jobbet lenge med dette. Hvis Norge skal søke om et OL i løpet av de neste årene, tenker vi at det er Vestlandets tur. Nå skal vi se om det er interesse. Det må idretten selv avgjøre, forteller Rolf Farestveit til Bergensavisen.

Han er styreleder i Voss idrettsråd og nyutnevnt leder av Idrettens Olympiade.

«Folke-OL»

Nestleder i selskapet er leder av Idrettsrådet i Bergen, Terje Valen. Han er klokkeklar på at de olympiske lekene de ser på mulighetene for nå, er noe helt annet enn man ble forespeilet i Oslo i 2022 – en søknadsprosess som endte i fiasko etter utallige avsløringer om overdådig pengebruk og ukultur i den Olympiske Komité, IOC.

– Vi vil lage til tilbud til et folkelig og rimelig OL. Det er avgjørende at det er oppslutning i idretten bak en eventuell søknad. Hvis ikke det er det, går vi ikke videre med det. Initiativet må komme nedenfra og opp, ikke motsatt.

– Som i Oslo?

– Det ligger en erkjennelse der, ja, bekrefter Valen.

Hallene til Bergen

Farestveit mener et OL i Bergen, Stavanger og på Voss slett ikke er noen illusjon.

– Vi ser for oss et mindre OL. Færre øvelser, mindre haller, mindre pampefaktor. De klare signalene fra IOC er at man fremover kan søke på egne premisser. Det vil vi utnytte.

– Men vi ser for eksempel ikke meningen med at det skal bygges en stor hoppbakke i Voss, eller anlegg til aking i Bergen. Etterbruken er for liten. Og du får knapt et normalt demokrati til å forsvare så mange store ishaller som har vært i de opprinnelige IOC-kravene (fem haller med minimum 8.000 sitteplasser, journ.anm.). Vi må nedskalere, og vi må ta landet i bruk, sier Farestveit.

Terje Gerhard Valen er leder for Bergen Idrettsråd og nestleder i nystartede Idrettens Olympiade AS.

Ideen er å la Voss ta «uteøvelsene». Hallene kan legges til Stavanger og Bergen.

– På Voss har vi langrennsanlegg, alpinbakker og normal hoppbakke. Vi kan ha freestyle-øvelsene. Men stor hoppbakke, samt super G og utfor, bør nok legges andre steder i Norge.

Får konkurranse

– Jobben vår å se om OL er en interessant tanke eller ikke for idretten, legger han til.

Det ligger an til dragkamp. På Lillehammer har OL-utredninger fått kommunal støtte. Krefter i Trondheim har også meldt seg på, mens Telemark har luftet OL-ambisjoner i helgen. Leder i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, uttalte i en pressemelding at «han ønsker alle initiativ velkommen».

Fakta: Nytt OL i Norge?

Mulighetsstudie for Vestlands-OL utført av Opus på oppdrag fra Voss idrettsråd var ferdig i april i år.

IOC's «Reform 2020» åpner opp for at arrangørene selv i langt større grad skreddersyr et OL.

Norge har vært gjennom to opprivende OL-prosesser. Tromsø 2018 og Oslo 2022 ble begge vraket.

Generalsekretæren i Norges idrettsforbund, bergenseren Inge Andersen, måtte gå av etter Oslo-fiaskoen.

