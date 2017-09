Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i norsk grensekontroll.

– Vi må ha kontroll med grensene våre. Når en person for eksempel ikke kan sannsynliggjøre hva han skal i Norge, undergraver det systemet hvis vi likevel lar vedkommende reise inn i landet mens vi vurderer bortvisning, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Reglene som foreslås, innebærer at politiet kan holde på utlendinger som stanses i innreisekontroll, i inntil 24 timer. Beslutning skal treffes av en politijurist.

– Vi risikerer å slippe inn personer i landet som har kriminelle hensikter, som kan være meget ressurskrevende å få sendt ut igjen. Derfor er dette så viktig, understreker statsråden.

Bakgrunnen for forslaget er at det kan ta tid å avklare om en utlending har rett til innreise eller ikke, og det kan ta tid å få vedkommende om bord på et returfly. Dersom utlendingen kommer med et sent kveldsfly, er det ikke alltid mulig å få til en returreise før neste dag. I noen tilfeller må utlendingen derfor holdes over natten.

Den nye pågripelsesbestemmelsen vil ikke gjelde for asylsøkere. For denne gruppen gjelder det allerede særskilte reguleringer.

Forslaget sendes nå ut på høring, og høringsfristen er satt til 6. desember i år.

