Vil innføre nytt gebyr for dieselbiler i Oslo

Høyere takster i bomringen er ikke nok.

Fra neste uke innføres det nye satser i bomringen. Prisen økes for alle, og dieselbiler får et ekstra prishopp på 5 kroner.

Dagens takst for biler under 3,5 tonn: 35 kroner



35 kroner Normaltakst bensin: 44 kroner



44 kroner Rushtid bensin: 54 kroner



54 kroner Normaltakst diesel: 49 kroner



49 kroner Rushtid diesel: 59 kroner



59 kroner Elbiler: Gratis frem til 2019

Men dette tiltaket i bomringen er ifølge Oslo kommune ikke tilstrekkelig for å gjøre noe med byens luftforurensningsproblemer.

Kommunen har allerede sendt ut et forslag på høring om å innføre et kraftig gebyr på lastebiler som ikke følger de nye Euro6-kravene.

Forslaget fra kommunen er at lastebiler under 12 tonn skal betale 300 kroner i døgnet eller 25.000 kroner i året for å kunne kjøre i Oslo. For tyngre kjøretøy er gebyret dobbelt så høyt.

Vil pålegge ekstra gebyr på dieselbiler



Men nå er det klart at kommunen også ønsker å innføre et eget dieselgebyr for vanlige dieselbiler.

- Vi ser at også de lette dieselbilene bidrar ganske mye til eksosutslippene i Oslo, og at andelen øker når de tunge kjøretøyene forurenser mindre, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten til NRK.

Det er konklusjonen basert på et arbeid de har gjort for hva som må til for å komme under de lovlige grenseverdiene i 2020.

Tanken er noe av den samme som for piggdekkgebyr, der oblater må kjøpes før man kjører inn i byen.

Når et slikt forbud skal innføres, og hva prisen vil bli, er foreløpig ikke kjent.

Kan bli enda dyrere på enkeltdager

I fjor ble det for første gang testet ut kjøreforbud for dieselbiler på dager med ekstra høy luftforurensning.

Dieselforbud ble testet ut i fjor vinter. Det ønsker man å erstatte med ekstra høye takster i bomringen.

Dette tiltaket ble møtt med svært stor skepsis, og det er bred enighet om at dieselforbudet skulle erstattes med såkalte «beredskapstakster», der bompengene ble femdoblet.

Allerede i september 2016 ble det vedtatt av bystyret at en slik ordning skulle innføres.

Det er fortsatt uklart om dette vil bli innført i vinter.

Tidobler prisene på parkering

Oslo kommune har også bestemt seg for å fortsette og utvide ordningen med beboerparkering. Prisene for dette tidobles fra 300 til 3000 kroner i året for muligheten til å parkere på gateparkeringsplasser i nabolaget.

Parkeringsordningen gir ikke en dedikert parkeringsplass, og heller ikke en garanti for at det er ledig parkeringsplass. For pengene får man bare en tillatelse til å parkere på merkede plasser som tidligere har vært gratis - hvis det er ledig.

Oslo 20170221. En t-bane kjører inn på Nationaltheatret stasjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kollektivprisen opp 10-20 prosent fra nyttår

At det nå blir betydelig dyrere for bilister å ferdes i byen, betyr det ikke at en slipper unna prisøkningen hvis en tar kollektivtransport.

Ifølge Aftenposten ligger det fra nyttår an til at prisen på kollektivtransport vil øke et sted mellom 10 og 20 prosent.

Med dagens månedskortpriser i Oslo på 708, betyr det et prishopp på 71-142 kroner, opp til potensielt 850 kroner - mens en enkeltbillett vil hoppe fra 33 til 36/39 kroner.

Avtalen er allerede inngått mellom Oslo og Akershus, mens byrådet i Oslo ifølge Aftenposten nå ønsker å legge skylden for prishoppet på Akershus, ved å si at de er klare for å ta ekstraregningen for å unngå prishopp.

- Det høres ut som om Oslo-byrådet gjør det enkelt for seg selv, ved å legge skylden over på andre, sier fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) til avisa.

