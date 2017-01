ANNONSE

En av talerne under demonstrasjonen var visepresident Mike Pence.

Pence er den første amerikanske visepresidenten som har talt på en antiabort-marsj, og han kalte selv marsjen for et historisk øyeblikk for bevegelsen.

– Vi må møte dette historiske øyeblikket med respekt og medlidenhet for alle amerikanere, sa Pence. Fredagens markering var den 44 i rekken og kalles den største pro-life demonstrasjonen i verden.

Den evangelisk kristne Pence har markert seg som en sterk motstander av abort.

Fire tiår etter at kvinners rett til abort ble anerkjent av USAs høyesterett er abortspørsmålet fortsatt et tema som splitter mange amerikanere.

Abortmotstandere i USA har også en mektig alliert i landets nye president.

– Denne #MarchForLife-marsjen er viktig. Til alle dere som marsjerer – dere har min støtte, skrev USAs president Donald Trump på Twitter.

En av Trumps første presidentordre var å forby offentlig pengestøtte til utenlandske organisasjoner som støtter abort. (©NTB)

