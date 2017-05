Viseskattesjefen i Australia siktet i massiv svindelsak

ANNONSE

Ni personer ble pågrepet under en razzia mot boliger og kontorer i delstaten New South Wales onsdag. De er siktet for å ha deltatt i et svindelnettverk som har snytt myndighetene for 165 millioner australske dollar, tilsvarende rundt 1 milliard norske kroner.

Visedirektør Michael Cranston hos de australske skattemyndighetene ATO er siktet for å ha misbrukt stillingen sin og risikerer fem år i fengsel. Sønnen hans, Adam, har angivelig vært en av hovedmennene bak skattesvindelen.

Ifølge Leanne Close hos det føderale politiet i Australia, har gruppen holdt store summer unna skattesystemet og brukt dem på biler, smykker, kontanter og motorsykler.

Politiet har beslaglagt 15 millioner dollar i kontanter, to fly, 18 eiendommer, 24 luksus- og veteranbiler, våpen, kunst og sjeldne viner.

Ifølge politiet har svindlerne drevet et lønnsutbetalingsselskap som gjennom en serie av underleverandører unnlot å betale store deler av den skatten de skulle.

Skattetopp Michael Cranston er ikke siktet for å ha vært direkte involvert i svindelen, men han skal ha gitt sønnen tilgang til informasjon fra skattemyndighetenes datasystemer.

