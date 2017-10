Visste ikke at Ikea-kommoden var tilbakekalt, gutt (2) døde

- Den umiddelbare etterforskningen viser at den aktuelle kommoden ikke var festet ordentlig til veggen, skriver Ikea i en uttalelse.

Totalt åtte barn har mistet livet i USA som følge av ulykker med Ikea-kommoder, skriver Washington Post.

I fire av tilfellene skal barna ha fått en Ikea Malm-kommode over seg. Sist gang det skjedde, var i februar 2016. Da omkom to år gamle Ted, som fikk kommoden over seg mens han lå i sengen.

I juni 2016 ble Malm-kommodene tilbakekalt i USA.

«De tilbakekalte kommodene er ustabile hvis de ikke blir tilstrekkelig festet til veggen, og står i fare for å tippe slik at barn kan bli fanget og skadet eller drept,» skrev selskapet på hjemmesiden.

Sov da ulykken skjedde



Familien Dudek i California hadde imidlertid ikke fått med seg at kommodene var tilbakekalt, og hadde en Malm-kommode stående på soverommet til lille Jozef (2).

Kommoden tippet over Jozef mens han lå og sov, og da faren gikk inn for å se til sønnen, var han død. Dødsfallet skjedde 24. mai, men ble først kjent i amerikanske medier denne uken.

- Det som gjør dødsfallet så hjerteskjærende er det faktum at fjorårets såkalte tilbakekalling ble så dårlig markedsført hos Ikea, og derfor mislykkes i å få disse defekte og ustabile kommodene ut av barnas soverom, sier familiens advokat, Alan M. Feldman.

Ikea har uttrykt sin dypeste kondolanse med familien, og skriver følgende i en uttalelse:

«Den umiddelbare etterforskningen viser at den aktuelle kommoden ikke var festet ordentlig til veggen.»

Selskapet understreker samtidig at de jobbet med en rekke amerikanske medier i 2016 for å spre tilbakekallelsen, samtidig som de lanserte en nasjonal kampanje og la ut informasjon på nettsiden og i butikkene sine.

I ettertid har kommodene blitt redesignet slik at de møter sikkerhetsstandarden i USA.

MALM-KOMMODE med tre skuffer.

Selges i Norge



Mens lovgivningen i USA ikke krever at man skal være nødt til å skru møbler som Malm-kommodene fast i veggen, så er det motsatt i Europa. Derfor er ikke kommodene tilbakekalt i Norge, da det kommer tydelig frem at de må skrus fast til veggen.

- Tilbakekallingen av Ikea-kommoder er lokal og gjelder kun i Nord-Amerika og Sør-Korea. IKEA-kommoder møter alle obligatoriske stabilitetskrav i EU og andre deler av verden. Med bakgrunn i dette gjelder ikke tilbakekallingen for Norge, sier kommunikasjonsrådgiver i IKEA Norge, Jorunn Stokke Aamodt, til Nettavisen.

Hun understreker at IKEA setter sikkerhet høyt, og at ulykker knyttet til kommoder som velter er et alvorlig problem for hele heminnredningsbransjen.

- Den beste måten å hindre at kommoder velter, er å feste produktene til veggen med de medfølgende festeanordningene, og følge instruksjonene i monteringsanvisningen. IKEA kommoder er trygge å bruke når de er montert og brukes i henhold til dette, og IKEA har ikke mottatt noen henvendelser på kommoder som har veltet når de er festet til veggen på riktig måte, avslutter Stokke Aamodt.

Mest sett siste uken