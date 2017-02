– Jeg tror at hvis du skal feste noen lit til Cappelen, så kan du like gjerne lese Münchhausens vidunderlige reiser, ifølge et vitne mandag. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Vitne: Cappelen har Münchhausens syndrom

Narkotiltalte Gjermund Cappelen lyver helt klart om seg selv, mener et av medlemmene i hasjligaen hans.