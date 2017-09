VM-arrangøren har fått inn 3,2 millioner

Ivrige sykkelinteresserte har på få dager donert 3,2 millioner kroner til VM-arrangørene i Bergen for å dekke underskuddet etter mesterskapet.

Det kom fram da sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og representanter for den politiske ledelsen i bergenskommunene møtte pressen for å oppsummere mesterskapet torsdag.

Harald Tiedemann Hansen.

Hansen bekreftet på pressemøtet at mer enn 16.000 enkeltpersoner har donert penger for å bidra til å dekke et eventuelt underskudd.

– Det er imponerende. Vi er selvfølgelig utrolig takknemlige. Det viser bare det engasjementet og de opplevelsene folk har hatt, sa sykkelpresidenten.

Hvordan det endelige VM-regnskapet vil se ut, og størrelsen på det forventede underskuddet, er det fortsatt for tidlig å gå ut med.

– Vi har en del eksterne samarbeidspartnere som trenger å gjøre sine oppsummeringer. De trenger noe tid. Jeg kan ikke svare på dette bare noen dager etter at arrangementet er over, sa Hansen på direkte spørsmål om størrelsen på sluttregningen.

Han var også tydelig på hvem som eventuelt skal dekke inn underskuddet.

– I utgangspunktet er det Sykkel-Norge som lider, sa han.

Byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup bekreftet på sin side at bystyret i Bergen og Hordaland fylkeskommune i en tidlig fase vedtok å stille 10,4 millioner kroner i underskuddsgaranti til VM-arrangørene.

