Voldssak mot fembarnsfar endelig henlagt

– Det samlede bevisbildet i saken tilsier at det ikke er grunnlag for å utferdige tiltalebeslutning mot fembarnsfaren for overtredelse av straffeloven paragraf 219 annet ledd og saken må derfor forbli henlagt etter bevisets stilling, skriver statsadvokat Alf Martin Evensen i Vestfold og Telemark statsadvokatembete.

– Ikke grunn

Barna inngikk i 2015 et forlik ned kommunen som innebar at Sandefjord kommune betalte 5,5 millioner kroner til de fem søsknene samt en ga dem en beklagelse. Opprinnelig hadde barna krevd kommunen for nær 25 millioner kroner for tap av barndom og framtidig inntekt, meldte NRK som også omtaler henleggelsen tirsdag.

Barna anmeldte likevel faren og ville at han skulle bli holdt ansvarlig for vold og trusler. Dette er det derimot ikke holdbare bevis for å hevde, anser påtalemyndigheten.

– Det er heller ikke grunn til å anta at ytterligere etterforskningskritt vil kunne endre denne vurderingen, skriver Evensen om avgjørelsen som ikke kan påklages videre.

Lettet far

Barnevernet skal ha mottatt minst tolv bekymringsmeldinger mellom årene 2005 og 2009, men sakene ble henlagt. I 2009 ble barna tatt ut av hjemmet. Da var moren funnet død og faren tvangsinnlagt i psykiatrien. Barna ble tatt hånd om av familien.

Påtalemyndighetens endelige henleggelse av saken er en lettelse for faren.

– Jeg er veldig glad for at jeg endelig er frifunnet for anklagen om å ha mishandlet mine fem barn. Det har vært et mareritt som jeg håper ingen får oppleve maken til, sier faren til NTB.

Barnas advokat, Mette Yvonne Larsen svarte tirsdag ikke på henvendelser fra NTB.

Hun har tidligere sagt at det er aktuelt for barna å reise en privat straffesak eller sivilt erstatningssøksmål mot faren. (©NTB)